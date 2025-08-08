El nou refugi d’animals de Cervera serà comarcal i amb el doble de capacitat
Les instal·lacions podran acollir un màxim de 80 entrades dels diferents municipis de la comarca
El consell de la Segarra projecta ampliar refugi d’animals que gestiona la Protectora d’Animals Refugi la Segarra de Cervera i que passi a ser d’àmbit comarcal.
Segons el president del consell, Ramon Augé, es doblarà la capacitat amb dos noves construccions amb un total de 843 m2 que podran acollir 80 animals, comptaran amb una àrea d’oficines i un espai per a un veterinari. Les instal·lacions actuals, que tenen més de 20 anys, es mantindran de manera provisional fins que acabin les obres i la protectora podrà continuar donant-hi servei mentre es construeix el nou espai. En un futur, estudiaran si les antigues instal·lacions, que quedaran en desús a l’entrar en servei les noves, podrien ser utilitzades de forma puntual per la protectora o funcionar com a gatera.
Amb aquesta ampliació, el refugi podrà donar servei a tots els municipis de la Segarra. La majoria actualment tenen convenis de col·laboració amb la protectora d’Òdena, a l’Anoia.
En l’últim ple la Paeria de Cervera va donar llum verda a la modificació del POUM per fer possible la construcció del nou refugi d’animals a una distància de 6 metres de les finques limítrofes i no a 10, tal com marcava la normativa.
Des del consell ultimen la redacció del projecte i esperen que els treballs puguin començar el 2026. Les obres tindran un cost de 388.488 euros. El 95 per cent es finançarà a través del PUOSC i la resta, amb fons propis. Augé va explicar que l’ampliació de la protectora “és un dels projectes més importants” d’aquest mandat, ja que s’hi invertirà la majoria del PUOSC. Així mateix, va agrair el “gran treball que fan els voluntaris que gestionen la protectora”.
L’oposició demana celeritat
El regidor d’ERC, Daniel Martínez, va assenyalar que l’ampliació és “urgent” perquè “l’estat actual és deficitari” i per la falta d’espai. Per això, reclama que es faci amb celeritat i que, si cal, que es desenvolupin actuacions temporals.
Mentre no es construeixin les noves instal·lacions, la Paeria es compromet a fer les tasques de manteniment necessàries perquè pugui continuar funcionant. Segons Augé, amb la previsió del consell d’ampliar les instal·lacions, la Paeria va descartar la millora de les actuals.
La Paeria tanca l’any 2024 amb un romanent de 2,3 milions d’euros
La Paeria de Cervera tanca el pressupost del 2024 amb un romanent de tresoreria de 2,3 milions d’euros i un deute viu del 41%. L’alcalde, Jan Pomés, es va mostrar orgullós de tenir “uns comptes sanejats”. En l’últim ple es van aprovar 5 modificacions de crèdit per valor d’1,5 milions d’euros per pagar factures pendents del 2024, per a subvencions, inversions i hores extres dels treballadors. Després d’aquestes modificacions, l’ajuntament es queda amb 800.000 euros de romanent. L’oposició va criticar que es fes una previsió d’ingressos a l’alça i que no s’hagin portat a terme diferents accions pressupostades.
En el ple també es va aprovar declarar diferents jaciments inclosos en el catàleg del POUM com a Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) per garantir-ne la protecció, i un conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de 36.000 euros per a lloguer social.