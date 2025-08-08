Noves excavacions a Puig Castellar en corroboren el valor arqueològic
La UAB hi ha fet una nova intervenció
L’equip d’investigació d’Arqueologia Clàssica de la Universitat Autònoma de Barcelona ha fet noves intervencions arqueològiques en el jaciment de Puig Castellar a Biosca. En aquesta campanya, que es va portar a terme del 21 de juliol a l’1 d’agost, han participat una vintena d’estudiants, doctorands i professors. Segons Esther Rodrigo, directora de la intervenció juntament amb Joaquim Pera, “la importància d’aquest jaciment és que es tracta d’un dels primers enclavaments militars romans de la península Ibèrica del segle II aC”.
En aquesta campanya han estat treballant a la part sud de la fortificació: “Ens ha permès veure l’estructura constructiva de la muralla i com van condicionar el terreny per construir les habitacions”. Rodrigo explica que aquesta última intervenció ha servit per veure “que queda molt potencial arqueològic” i assegura que, com a mínim, hi haurà un projecte més per “arribar a les conclusions sobre el sistema constructiu i l’estructura del complex”.
Les excavacions a Puig Castellar es van iniciar l’any 2012. Inicialment es va creure que es tractava d’un poblat ibèric, però van descobrir que era una fortificació romana, un castellum. És un assentament d’1,6 hectàrees construït a la plataforma superior del turó des d’on es domina visualment la vall del Llobregós. Està presidit per l’edifici de la comandància, amb característiques arquitectòniques similars a les de la penísnsula Itàlica de l’època i revestit amb pintures murals. El conjunt està envoltat per una muralla amb torres a l’entorn i habitacions.