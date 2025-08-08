Una 'rave' reuneix un centenar de persones en un espai natural protegit d'Ivars de Noguera
Els Mossos d'Esquadra van intervenir la festa il·legal el passat cap de setmana, muntant un control de sortida, i van identificar dos suposats organitzadors
Els Mossos d'Esquadra van intervenir el passat cap de setmana una 'rave' il·legal al terme municipal d'Ivars de Noguera. La policia catalana va rebre els primers avisos divendres a la nit, quan testimonis alertaven d'una gran concentració de vehicles, furgonetes i autocaravanes en una pista forestal.
Quan els agents de seguretat ciutadana de la comissaria de Balaguer van arribar al lloc, pel camí de Boix, van trobar a peu de l’embassament uns 40 vehicles i al voltant d’un centenar de persones que estaven celebrant una festa il·legal. Es tracta de l’espai natural protegit Vessants de la Noguera Ribagorçana. A partir d'aquest moment, i fins diumenge quan van acabar de marxar tots els participants de la festa, els mossos van muntar un control de sortida, i van evitar l’arribada de nous vehicles.
En el decurs del servei van poder identificar dos persones que portaven al vehicle equips de so com a presumptes organitzadors o responsables de la festa. Agents de la Policia Administrativa de Mossos van aixecar dos actes a aquestes persones, per iniciar el procediment sancionador, que seran elevades al Servei Territorial del Joc i d'Espectacles a Lleida.
Paral·lelament agents de la Unitat Regional de Medi Ambient van aixecar 21 actes a vehicles estacionats enmig de zona forestal, fora dels camins o zones habilitades, per incompliment de la llei que regula l’accés motoritzat al medi natural.