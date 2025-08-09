FAUNA
Alerten de dos gossos deslligats a la muntanya de Tor
El propietari dels cavalls de la zona
El propietari dels 200 cavalls que aquests dies pasturen a la muntanya de Tor, Pablo Moreno, va alertar ahir el 112 que hi ha dos gossos que campen lliurement i poden perseguir els seus animals. Els gossos fa dies que es troben a la muntanya. Els Agents Rurals van acudir ahir a l’enclavament per respondre a l’avís i van comprovar que un portava penjant una corretja i un altre presentava algunes ferides. No obstant, els gossos no es van deixar capturar i, després d’una inspecció ocular, els agents van determinar que són els animals que no es van poder agafar en aquest mateix enclavament el pas mes de juliol. Moreno va recordar que a finals del mes passat va denunciar que dins d’un vehicle abandonat hi havia quatre gossos tancats dels quals es va fer responsable a l’ajuntament d’Alins. Els Rurals van constatar aleshores que la persona propietària dels animals els alimentava, els donava beure i no va percebre deteriorament en la seua salut. L’operació s’ha portat a terme en el marc de col·laboració que ofereixen els Rurals a l’ajuntament, que és qui té competència en matèria d’animals de companyia i continuaran les actuacions per capturar-los.