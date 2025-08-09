Pubs e bars musicaus barraràn abans tà combàter er incivisme
Era ora limit de barrament enquiath 15 seteme seràn es tres dera maitiada
Vielha a decidit préner mesures dauant des continus problèmes d’incivisme relacionadi damb er òci nocturn en cap-lòc dera Val d’Aran. A trauès d’ua resolucion de bailia, s’a decretat era reduccion der orari de barrament des bars musicaus e pubs pendent eth periòde d’ostiu, en tot auançar en 30 menutes era ora de barrament establida pera Generalitat de Catalonha. Atau, des deth dia 1 d’agost enquiath 15 de seteme, aguesti locaus auràn de barrar es sues pòrtes entàs 03.00 es nets des diuendres, dissabtes e vesilha de hestius, en lòc des 03.30, coma permet era normativa catalana.
Eth consistòri justifique aguesta decision coma responsa a ua problematica que, segontes afirme, pòrte ans en tot afectar negativaments era conviuença en Vielha. Eth comportament incivic de quaqui clients de locaus nocturns, coma rambalhs, tapatge excessiu e actes vandalics, a generat mauestar entre es vesins deth casc urban, dificultant eth sòn descans e en tot deteriorar er espaci public.
Eth baile, Juan Antonio Serrano, expliquèc que “eth problèma der incivisme e era conviuença vesiau son maus comuns en fòrça des municipis toristics, a on era concentracion de persones pendent era net d’abituda acabe en comportaments inadequats. En quaqui casi, açò a portat a vesins a abandonar es sues viuendes dauant d’ua situacion insostenibla”, diguec.
Des der Ajuntament de Vie-lha e Mijaran auancèren qu’era mesura a un caractèr provisionau e que servirà coma pròva entà valorar era sua efectivitat. En foncion des resultats, se poiràn implementar naues accions que favorissen un equilibri entre era activitat nocturna e eth dret ath descans des residents. Non ei eth prumèr viatge que s’actue entà arturar aguesta problematica. Enes darrèrs ans, s’a aumentat era vigilància nocturna en epòques de nauta afluéncia toristica, s’an celebrat amassades damb vesins e propietaris de locaus entà cercar consensi e installat barraments entà evitar concentracions conflictives ena via publica.