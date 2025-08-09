SERVEIS
El tall d’aigua en tot les Borges Blanques tanca restaurants al migdia
Al no poder servir dinars mentre va durar la reparació de la canonada principal. Va començar a les 9.00 i es va prolongar fins a les 16.00, quan es va restablir el servei
El tall a tota la xarxa d’aigua potable de les Borges durant set hores, des de les 9.00 del matí fins a les 16.00 de la tarda d’ahir, va obligar diversos bars i restaurants a tancar al migdia al no poder servir dinars, mantenir nets els establiments i garantir un bon servei. Sí que va ser possible servir esmorzars a primera hora del matí, “però després va ser molt difícil mantenir l’activitat, no es va poder oferir cafès i els plats s’amuntegaven. Nosaltres vam tornar a obrir cap a les 5 de la tarda”, va assegurar un dels afectats. Aquesta va ser la tònica general en la majoria dels negocis, que van prendre amb resignació la incidència, malgrat que alguns van proposar que, quan es doni una situació similar, s’estudiï la possibilitat de fer obres a la nit “ja que la intervenció ens ha generat pèrdues”, van remarcar.
El proveïment es va restablir a les 16.00 hores, tal com es va anunciar el dia anterior, encara que l’aigua va tardar més a arribar a les zones altes de la capital de les Garrigues. Es va deure a la urgència de reparar una rebentada en una canonada principal al Raval del Carme. El que semblava una reparació rutinària va revelar la necessitat d’una actuació de més magnitud que va obligar a tancar el subministrament a tota la capital.
Segons la regidora d’Urbanisme, Montse Casals, el mal estat de la xarxa d’aigua de boca i de sanejament fa necessari abordar obres i reparacions contínues. De fet, passada la festa major, en concret el dia 15 de setembre, s’abordarà la reparació d’un clot al carrer la Font mitjançant una actuació d’urgència al clavegueram. Posteriorment, es portarà a terme la reparació de la canonada de desaigüe de tot aquest carrer, una inversió que supera els 150.000 euros i que es finançarà amb fons del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOS).
L’any que ve està previst executar la segona fase al nou dipòsit d’aigua de boca per construir una segona cubeta i la connexió amb el ja construït, que ha suposat una inversió de més de 630.000 euros en una primera intervenció. Les actuacions per renovar tota la xarxa d’aigua es van xifrar en més de 3,5 milions.