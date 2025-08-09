Una vintena d'imatges mostren la magnitud de l'incendi de Torrefeta i Florejacs en una exposició al nucli de Granollers
Les fotografies també s'exposaran en un concert solidari del Festival Itinera previst pel 21 d'agost a Florejacs
Una exposició amb una vintena de fotografies mostra la magnitud de l'incendi de Torrefeta i Florejacs, catalogat com a incendi de sisena generació pel seu comportament virulent i on van morir dues persones. Les fotografies fan visible l'afectació de les flames que van cremar unes 6.000 hectàrees de les comarques de la Segarra, la Noguera i l'Urgell amb imatges del pirocúmul inèdit a Catalunya, de camps de cereals calcinats i Bombers i pagesos apagant el foc. L'exposició es presenta aquest dissabte al nucli de Granollers de Segarra i posteriorment es podrà visitar a l'Ajuntament de Torrefeta i Florejacs. Les fotografies també s'exposaran en un concert solidari del Festival Itinera per recaptar fons pels micropobles afectats pel foc.
Quaranta dies després de l'incendi de Torrefeta i Florejacs, el primer gran incendi d'aquest estiu a Catalunya, els veïns de Granollers de Segarra, nucli de Torrefeta i Florejacs on es va originar el foc, han impulsat aquesta mostra de fotografies per reivindicar el treball conjunt entre els agents implicats en l'extinció d'un incendi i els veïns del territori.
Es tracta d'un total de 23 fotografies fetes per periodistes i veïns de la zona que van presenciar les flames. "Primer en vam recollir 250 i finalment en vam escollir 23 que mostren la virulència del foc i tot el terreny que va afectar", ha explicat Jordi Graells, un dels veïns de Granollers.
Avaluació dels danys i propostes de prevenció
El territori continua recuperant-se enmig d'un context d'avaluació de danys i propostes de prevenció. Una d'aquestes iniciatives és la necessitat de suport psicològic per a pagesos i veïns de la zona en el moment de l'incendi. "Suport psicològic com en el cas dels accidents greus. Penseu que hi ha agricultors que van perdre una collita excel·lent en pocs minuts. Es necessita i es necessitaran setmanes i anys per pair això", ha dit Graells.
Altres propostes s'han recollit per part dels alcaldes dels diferents municipis afectats com Vilanova de l'Aguda (Noguera). La seva alcaldessa, Carla Mascó, ha explicat que una de les principals conclusions després de l'incendi és la importància de comptar amb més recursos hídrics a la zona i millorar la gestió de l'entorn. "Cal maximitzar la disponibilitat d'aigua i mantenir l'obertura de camins. També cal habilitar franges de protecció als nuclis de zones rurals on hi ha molta vegetació que toca a edificis i urbanitzacions", ha destacat.
En la mateixa línia s'ha expressat el tècnic de les ADF rurals de Catalunya, Jordi López, qui ha insistit en la urgència d'una millor gestió forestal. Segons López, "estem en temps de descompte i cal plantejar com volem gestionar la gran quantitat de biomassa que tenim" i ha apuntat que "calen més rompudes i altres mesures que s'han deixat de fer per impediment de les administracions". En aquest sentit, López ha reclamat planificacions realistes amb una legislació "concreta i àgil".
Festival benèfic per la recuperació de micropobles
Després de la presentació de la mostra al nucli de Granollers, les fotografies es traslladaran a l'Ajuntament de Torrefeta i Florejacs. Així mateix, el públic podrà visitar l'exposició durant un concert solidari organitzat pel Festival Itinera amb l'objectiu de recaptar fons i destinar-los a la recuperació dels micropobles afectats per l'incendi. La cita cultural es preveu per al 21 d'agost a Florejacs (Segarra) a les vuit de la tarda i està prevista l'actuació musical de Miratjazz.
Concretament, l'organització del festival, en col·laboració amb l'Ajuntament de Torrefeta i Florejacs, ha establert un procés perquè tothom qui ho vulgui pugui fer donacions destinades a l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Torrefeta i Florejacs, amb l'objectiu de contribuir a la millora dels punts d'aigua del municipi, com ara basses i hidrants. Les donacions es podran fer a través de transferència bancària directa al compte de l'ADF i també es recolliran aportacions presencials durant el concert.
La iniciativa neix amb voluntat que la música serveixi com una eina de cohesió, suport emocional i reconstrucció col·lectiva més enllà de l'entreteniment. En aquest sentit, Itinera reivindica el paper actiu de la cultura en moments d'adversitat, com una manera de posar-se al costat del territori, donar veu a la memòria compartida i activar la solidaritat a través de l'art.
El Festival Itinera és un projecte creat entre l'Associació de Micropobles de Catalunya i Aktive amb l'objectiu de donar a conèixer els micropobles i els seus encants acompanyats de música de qualitat en petit format.