POLÍTICA
La bonificació de l’impost de successions per als agricultors serà realitat al setembre
El conseller Ordeig dona per complerts bona part dels compromisos amb el sector. El mes que ve, clau en la lluita contra els conills i per a les xarxes antipedra amb noves mesures
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, preveu que la bonificació del 95% de l’impost de successions per als agricultors quan hi hagi una transmissió d’explotació estarà a punt al setembre. Defensa que 8 dels 17 punts acordats amb el Gremi de la Pagesia per frenar les mobilitzacions ja s’han complert i remarca que uns altres vuit quedaran resolts en els mesos vinents o abans d’acabar l’any. Només hi ha un punt que jurídicament no és viable i és el que fa referència a l’impost d’hidrocarburs. Ordeig admet que en alguns casos han quedat “curts” però també remarca que costarà simplificar una administració “burocratitzada durant dècades” en dos dies. En aquest sentit, aposta per fer “pedagogia” i entendre que no tot el que passa al món depèn del Govern. Sobre les mesures per fer front a l’emergència cinegètica que afecta sobretot les comarques de Ponent amb la plaga de conills, explica que al setembre hi haurà una nova ordre d’ajuts que servirà per comprar visors nocturns i contractar mesures de control poblacional a través d’empreses. A més, els Agents Rurals disposaran de més vehicles tipus pick-up per poder fer batudes i hi haurà plans de control poblacional a Girona, Lleida i el Pirineu.
Sobre els tres casos de tuberculosi en ramats del Solsonès, l’Alt Urgell i el Pla de l’Estany, remarca que es prenen decisions “cas a cas” perquè l’objectiu és no perdre ni una explotació.
Recorda que a la tardor es presentarà un pla pluiranual per finançar xarxes antipedra per poder salvaguardar la producció de fruiters, en especial a Lleida, que aquest any ha patit una altra vegada els estralls del granís. L’objectiu del departament és aconseguir que el sector asseguri un 85% dels cultius.
Respecte al canal d’Urgell, demana la “complicitat i unitat” de totes les institucions, entitats i regants per tirar endavant la modernització tan aviat com sigui possible. El compromís és firmar el conveni aquest 2025 i iniciar les obres el 2026. En regadius, ja s’ha redactat el projecte per fer la canonada que connectarà el Garrigues Sud amb el pantà de Margalef.