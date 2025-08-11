Un projecte educatiu de rapinyaires de l’escola Montalbà, distingit
L’escola Montalbà de Preixana ha estat distingida pel projecte d’aprenentatge Rapinyaires i humans: d’enemics a aliats, amb el qual el centre educatiu va ser escollit per participar en el tercer Simposi Aprenentatge Servei i Servei Comunitari Ambiental que es va celebrar el passat 3 de juliol al Centre Cultural de Bellvitge-Gornal de l’Hospitalet de Llobregat.
La directora del centre, Cristina Queixalós, va destacar que “aquest projecte vol sensibilitzar sobre el valor ecològic dels rapaços i la importància de la seua recuperació”. El resultat final és una exposició en la qual es descobreix que aquestes aus eren considerades dolentes, van ser perseguides i gairebé exterminades, i es donen a conèixer quines actuacions s’han fet perquè les poblacions s’estabilitzin i creixin.
El projecte, que ha comptat amb el suport de l’ajuntament i l’assessoria d’Escoles Verdes Lleida, és una iniciativa de l’associació La Sabina i les activitats les lidera l’enginyer agrònom, fotògraf i professor de secundària Jordi Bas.