TRÀNSIT
Diversos ferits en accidents a Foradada, Bellpuig i el Cogul
Dos persones van resultar ferides ahir al bolcar amb el vehicle en el qual viatjaven a la c-16 en Foradada. L’avís es va rebre a les 15.15 hores i es van activar quatre dotacions dels Bombers, patrulles dels Mossos i el SEM. A més, el conductor d’un tractor va ser evacuat a l’Arnau per una col·lisió amb un turisme del Cogul a l’Albagés. A Bellpuig, una col·lisió entre dos turismes, un amb una caravana que va bolcar, va causar diversos ferits lleus a l’A-2.