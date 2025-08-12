SEGRE
Els premis Guillem de Belibasta, amb 119 obres

Imatge dels premiats en l’11a edició del certamen. - AJUNTAMENT DE PERAMOLA

Les criatures, un relat de Pau Bosch Mola, de la Selva (Girona), ha guanyat l’11è Premi Guillem de Belibasta de narrativa breu ambientada en la naturalesa i el món rural. En el certamen literari que convoca cada any l’Associació Festiva i Cultural de Tragó, al municipi de Peramola, s’han presentat 119 treballs d’autors de totes les edats procedents de tot Catalunya. El segon premi ha estat per a l’obra Manel, ni memòria ni pèl, de Marcel·lí Mora Vilaltella, de Penelles (Noguera), i el tercer se l’ha emportat La llegenda dels desarrelats, de Pere Comeche i Padilla, de la comarca del Maresme.

Els tres primers premis estan dotats amb 2.000, 800 i 500 euros, respectivament. L’obra Peus de porc, de Núria Visa, d’Almacelles (Segrià), ha rebut un dels dos accèssit. Els guardons s’han entregat en una gala celebrada a Tragó.

