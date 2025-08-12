Els premis Guillem de Belibasta, amb 119 obres
Les criatures, un relat de Pau Bosch Mola, de la Selva (Girona), ha guanyat l’11è Premi Guillem de Belibasta de narrativa breu ambientada en la naturalesa i el món rural. En el certamen literari que convoca cada any l’Associació Festiva i Cultural de Tragó, al municipi de Peramola, s’han presentat 119 treballs d’autors de totes les edats procedents de tot Catalunya. El segon premi ha estat per a l’obra Manel, ni memòria ni pèl, de Marcel·lí Mora Vilaltella, de Penelles (Noguera), i el tercer se l’ha emportat La llegenda dels desarrelats, de Pere Comeche i Padilla, de la comarca del Maresme.
Els tres primers premis estan dotats amb 2.000, 800 i 500 euros, respectivament. L’obra Peus de porc, de Núria Visa, d’Almacelles (Segrià), ha rebut un dels dos accèssit. Els guardons s’han entregat en una gala celebrada a Tragó.