MEDI
Les tórtores es podran caçar després de quatre anys, però amb restriccions
Només dos dies per fer-ho al setembre en vedats on ho sol·licitin de forma expressa. Els caçadors hauran de notificar cada captura amb una aplicació per a mòbils
Les tórtores es podran tornar a caçar després de quatre anys en què ha estat prohibit pel descens de la població d’aquesta espècie. La Generalitat les ha inclòs en la nova ordre de vedes, que permet abatre-les al constatar que el nombre d’exemplars ha anat en augment. Tanmateix, estableix importants restriccions. Només hi haurà dos dies per fer-ho a tot Catalunya, el 7 i el 14 de setembre. Es limitarà a vedats on ho hagin sol·licitat de forma expressa i els caçadors hauran de notificar cada captura a través d’una aplicació per a mòbils.
La conselleria aplica així el pla de gestió de la tórtora euroasiàtica que, els últims anys, n’ha restringit la caça a Espanya, França, Portugal i Itàlia. El passat 19 de març, el ministeri d’Agricultura va comunicar als governs autonòmics que es permetria capturar l’1,5 per cent dels 8,85 milions d’exemplars que migren a Europa des de l’Àfrica. El repartiment deixa 106.920 tórtores a Espanya, de les quals 5.025 es podran caçar a Catalunya. Així mateix, la Generalitat va apuntar que 43 vedats catalans han sol·licitat poder abatre’n.
Mitja veda a Lleida
L’ordre de vedes estableix deu dies de mitja veda a Lleida. El període hàbil per a la caça de guatlles, tudons, estornells i agrons començarà el 21 d’agost i inclourà els dijous, dissabtes i diumenges fins al 10 de setembre, segons Agricultra. A la resta de Catalunya serà de quatre dies. Per al colom, el període a Lleida inclou els dijous, dissabtes i diumenges de l’1 a l’11 de setembre.
Caça de conills tot l’any per combatre la plaga
La caça de conills es manté durant tot l’any a la major part del pla de Lleida per frenar la proliferació d’aquesta espècie i els danys que ocasiona als cultius. Es podran caçar tots els dies a les Garrigues, el Pla d’Urgell, el Segrià, l’Urgell, la Segarra i dotze municipis de la comarca de la Noguera: Bellcaire d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, la Sentiu de Sió, Cubells, Camarasa, Montgai, Foradada, Penelles, Preixens, Artesa de Segre, Oliola i Cabanabona.
Com en anys anteriors, als territoris afectats per la plaga es prohibeix la caça de guineus, perquè aquests petits depredadors contribueixen a controlar la proliferació de conills. A més, l’ordre de vedes 2025-2026 estableix que, entre els dies 1 d’abril i 14 d’agost, les modalitats de caça que es facin servir hauran de ser sense gossos.En espais declarats zona d’especial protecció d’aus (zepa), el període hàbil per abatre conills es limitarà en principi a la temporada de caça menor, entre el 12 d’octubre del 2025 i l’1 de febrer del 2026, ambdós inclosos. Fora d’aquest període, es podran caçar amb autoritzacions “de caràcter excepcional”, segons el text de la Generalitat. Flexibilitzar les caceres a les zepes és una de les reivindicacions d’agricultors de les zones afectades per la plaga.