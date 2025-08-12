La reforma del nucli antic, llesta el 2026
L’ajuntament destina 470.000 euros a rehabilitar el carrer Vall de Dalt. 400.000 més, per a obres al camp de futbol
L’ajuntament d’Oliana rehabilitarà el carrer Vall de Dalt, situat al centre històric i que acumula múltiples desperfectes i problemes d’impermeabilització i de clavegueram. Aquesta actuació posarà fi a la millora integral del nucli antic d’aquest municipi, després dels projectes per estabilitzar la muralla medieval, de la millora del carrer Major, de la del Vall de Baix i de la plaça del Lledoner. L’alcalde, Ricard Pérez, va explicar ahir que l’ajuntament encarregarà durant els propers dies el projecte, que suposarà una inversió de gairebé 470.000 euros. Inclourà la impermeabilització de la totalitat de la via i la renovació del sistema de clavegueram.
De manera paral·lela, el consistori treballa en la substitució de la gespa natural del camp de futbol municipal per una altra d’artificial. L’edil va informar que ja disposen del projecte, que ascendeix a prop de 400.000 euros. Contempla instal·lar 6.210 m2 de gespa de 4,5 cm d’altura i un nou sistema de reg perimetral amb sis aspersors. Així mateix, el camp disposarà de porteries noves i baranes perimetrals renovades. Pérez va explicar que l’actuació persegueix “objectius de desenvolupament sostenible” com millorar l’estalvi d’aigua amb la col·locació de la gespa artificial.
Les dos actuacions sumen una inversió de prop de 900.000 euros. Per fer-hi front, l’ajuntament disposa de 450.000 euros en el marc del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (Puosc) per al període comprès entre 2025 i 2029. De manera paral·lela, busca altres línies de finançament.
Pérez va assegurar que les dos actuacions s’executaran el pròxim any 2026. “L’última resolució de la Generalitat fixa les obres per al 2027 però tenim disponibilitat econòmica i l’avançarem un any”, va dir. Quant a les noves línies de subvenció, va explicar que “si no aconseguim els 450.000 euros que ens falten seguirem endavant amb les obres amb fons propis”.
Amortització
D’altra banda, l’ajuntament va sol·licitar un préstec de 549.000 euros a finals de l’any 2022 per executar millores al municipi. Tres anys després, l’últim ple municipal va aprovar amortitzar 372.000 euros d’aquest crèdit. Ho va fer amb càrrec al romanent de tresoreria que el consistori ha reunit com a resultat de la gestió econòmica de l’últim any.