La residència per a la tercera edat costarà 14,5 milions
L’ajuntament té el projecte i espera que el Govern la liciti a la tardor
Construir la futura residència per a la tercera edat de la Seu d’Urgell costarà 14,5 milions d’euros. La xifra, que va avançar ahir l’alcalde, Joan Barrera, serà assumida “en la seua totalitat” per la Generalitat. “Amb la implicació confirmada del Govern no caldrà que l’ajuntament posi recursos econòmics”, va insistir el primer edil.
L’ajuntament s’ha fet càrrec de la redacció del projecte executiu i ja el té a les mans. Barrera va indicar que al setembre es reuniran amb tècnics del departament de Drets Socials de la Generalitat “perquè supervisin el document i aprovin tot el relatiu a espais i distribucions i així poder ja licitar les obres a càrrec dels nous pressupostos del Govern”. La previsió anunciada per la Generalitat és iniciar la construcció d’aquest equipament el 2026.
El projecte posarà a disposició del col·lectiu de la tercera edat un total de 90 places de residència (70% de les quals individuals) que estaran distribuïdes, segons detalla el projecte, en cinc unitats de convivència per a divuit persones cada una. L’edifici tindrà tres plantes. La primera i la segona seran només residència i també hi haurà dotze pisos assistits i quaranta places de centre de dia, amb espais de restaurant, perruqueria i bugaderia.
La infraestructura estarà situada en terrenys de l’Horta del Valira. La concertació de les places anirà a càrrec de la Generalitat.
Petició històrica
La construcció d’aquest equipament donarà resposta a una demanda històrica de ciutadania. Representants d’associacions de la Seu i una comissió de veïns es van constituir sota el nom Plataforma Pro Residència per a la Seu i Comarca i el 2022 van entregar 3.792 firmes a l’ajuntament. Amb la protesta sol·licitaven que la corporació considerés “la urgència i la necessitat” de tirar endavant l’equipament.