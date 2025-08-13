Cinc rutes turístiques per conèixer els encants del Pla
Cal Bufalà a Bellvís o el Clot del Dimoni, entre els punts d’interès
El consell del Pla d’Urgell ha tret a licitació l’elaboració i difusió d’una campanya turística per donar a conèixer cinc rutes per descobrir la comarca des de diferents perspectives.
És un projecte que s’emmarca en el pla estratègic que busca potenciar la zona com a destinació turística de proximitat, autèntica i diversificada, implicant la població local com a protagonista de les experiències dels visitants.
La campanya ha sortit a concurs per 26.697 euros i planteja un recorregut a través de cinc itineraris temàtics que combinen història, patrimoni, estil de vida, creativitat, naturalesa i mobilitat sostenible.
El primer itinerari, Coneix-nos, està dedicat a la història, l’aigua i el patrimoni, amb parades a enclavaments com el Clot del Dimoni, el Tossal de les Tenalles, les trinxeres i búnquers de Torregrossa o la Casa Canal.
El segon, Viu com un dels nostres, proposa experimentar la qualitat de vida local a través de passejos per camins rurals, esmorzars de forquilla, productes de proximitat i visites a agrobotigues i restaurants.
La tercera proposta té com a lema Ets un artista? i recorre l’Enciclopèdia Mural d’Ivars d’Urgell, el Museu de Vestits de Paper de Mollerussa, murals urbans i espais creatius com Cal Sant o Cal Bufalà. El quart, Vols desconnectar?, convida a descobrir l’Estany d’Ivars i Vila-sana, el Castell de Barbens o el Tossal de les Sogues. Finalment, la ruta Si vens en bici ofereix rutes accessibles i inclouen els pump tracks de Miralcamp, Golmés i Castellnou.
La campanya integrarà accions presencials i digitals amb material gràfic i audiovisual, així com la creació de jocs o tallers.