El futbol sala guanya afició femenina
El club d’Ivars compta amb una junta directiva formada només per dones. Amb equips a Primera divisió, aquest estiu promocionen aquest esport amb un campus per a nenes
Ivars d’Urgell acull aquests dies un campus de futbol sala femení específic per a nenes i joves. L’activitat, que es desenvolupa al poliesportiu, està organitzada íntegrament per dones i forma part del treball que el Club de Futbol Sala Ivars ve impulsant en els últims anys per donar visibilitat a aquest esport i fomentar-ne la pràctica entre les més joves.
Fins fa pocs anys, l’oferta estiuenca al municipi passava exclusivament pel tradicional campus de futbol sobre gespa, oberta a nens i nenes i gestionada pel club de futbol local. Però la creació, fa tres o quatre temporades, d’un equip femení de futsal va canviar el panorama. “Vam veure que hi havia nenes interessades a jugar, però no tenien un espai propi. El futbol sala femení aquí no existia i vam decidir crear-lo”, explica Vinyet Guasch, veïna del municipi i una de les impulsores.
Diversió i companyonia
El campus ha reunit una dotzena de nenes d’entre 8 i 11 anys i combina sessions tècniques de futbol sala amb activitats lúdiques i jocs a l’aire lliure. “Volíem que fos una mica més que entrenar. També fem dinàmiques perquè s’ho passin bé i no tot sigui competició”, assenyala Guasch. L’objectiu és que les participants no només aprenguin a jugar, sinó que també gaudeixin d’una experiència divertida i de companyonia.
El Club de Futbol Sala Ivars, que en tot just tres anys ha passat d’un petit grup d’amigues a dos equips federats, ha aconseguit fins i tot ascendir a Primera divisió a la categoria sènior. Ara, la junta directiva, formada exclusivament per dones, treballa per consolidar el projecte i crear en el futur una categoria infantil. “Volem que el club creixi, i per això ens repartim les responsabilitats: xarxes socials, recerca de patrocinadors, organització d’activitats... Així tot flueix millor”, comenta Sofia Greoles, membre de la junta i jugadora.
L’entitat atreu jugadores no només d’Ivars, sinó també de Bellpuig, Mollerussa, Vila-sana i fins i tot Cervera. Malgrat que costa trobar noves incorporacions, la implicació de les responsables acaba donant fruit. “Cada vegada hi ha més nenes que es decanten pel futsal”, conclou Greoles.