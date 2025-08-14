TRÀNSIT
Mor al sortir de la carretera i xocar contra un arbre a Sanaüja
Un veí de Taradell de 69 anys, ahir a la C-1412a. Primera víctima mortal de trànsit a l’agost i ja són 21 els morts en accidents aquest any a Lleida
El conductor d’un turisme, J.B.R.B, veí de Taradell de 69 anys, va morir ahir al migdia en una sortida de via a la C-1412a a Sanaüja, a la Segarra. Es tracta de la primera víctima mortal a les carreteres lleidatanes a l’agost després d’un mes de juliol negre amb deu víctimes mortals. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 12.19 hores. Per causes que s’investiguen, el turisme va tenir una sortida de via i posteriorment va xocar contra un arbre. Arran del sinistre, es van activar quatre patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una unitat terrestre i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). A causa de la col·lisió, el conductor va quedar atrapat a l’interior del vehicle i va haver de ser excarcerat pels Bombers, encara que els sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida.
Amb aquesta víctima, ja són 21 les persones que han mort en accidents de trànsit a les comarques lleidatanes, quatre més que en el mateix període de l’any passat. Del total, deu van morir en el mes de juliol, vuit en sinistres ocorreguts al pla de Lleida i dos, al Pirineu. Per combatre l’augment de la sinistralitat, Trànsit i els Mossos d’Esquadra han posat en marxa diverses mesures com són la col·locació de tres radars remolc, dos a l’A-2 a Cervera i Vilagrassa i a la C-12 a Balaguer, i un increment d’un 30% dels controls d’excés de velocitat i de la vigilància. Respecte als radars remolcs, aquests disposen de sistemes contra actes vandàlics, funcionen amb bateries i enllacen telemàticament amb Trànsit. Estaran col·locats tot el mes d’agost. En el conjunt de Catalunya, Trànsit assenyala que des de començament d’any han mort 89 persones per accidents de trànsit.
D’altra banda, un motorista va resultar ferit en una col·lisió amb un turisme en el nucli urbà de Guissona. El ferit va ser evacuat per una ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
També a Guissona, a la carretera L-311, un ciclista va tenir una caiguda i va resultar ferit. Un altre motorista va resultar ferit en una col·lisió a l’AP-2 a Castelldans.
D’altra banda, un foc de vegetació agrícola va calcinar mitja hectàrea de superfície al costat de la C-14 a Ponts. Finalment, dos dotacions van continuar treballant ahir en l’incendi d’una empresa de reciclatge de Lleida.
L’incendi d’una caravana obliga a tallar una hora l’A-2 a Cervera
Un incendi que va calcinar del tot una caravana va obligar ahir a tallar l’autovia A-2 a Cervera. Els Bombers van rebre l’avís a les 13.06 hores per un incendi en un vehicle en el quilòmetre 523 en direcció Lleida. Es van activar quatre dotacions i el foc va cremar completament el vehicle. El Servei Català de Trànsit va informar les 13.44 hores que s’havia tallat l’autovia en aquest tram, obrint un carril a les 2.54 hores. Minuts abans de les quatre de la tarda, es va donar per normalitzada la circulació.