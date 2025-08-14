SEGRE

Temporers de Lleida sense lloc en autobusos per anar a la feina: tensions i fins i tot forcejaments per poder pujar al vehicle

La Generalitat exigeix a la concessionària que reforci el servei

Temporers que treballen en la campanya de la fruita es queden des de fa dies sense plaça als primers busos de línia que surten cada matí de l’estació de Lleida i fan parada a Alcarràs, Torres de Segre, Soses, Aitona, Seròs, la Granja d’Escarp i Massalcoreig. La falta de places provoca tensions i fins i tot forcejaments per poder pujar al vehicle i arribar a temps a la feina. El principal problema es concentra en l’expedició de les 7.15 hores.

Davant de l’escassetat de places, desenes de temporers fan cua a l’estació d’autobusos des de les quatre de la matinada per assegurar-se un lloc. Tanmateix, el nombre de viatgers supera la capacitat del vehicle i molts es queden sense viatjar. En ocasions, la disputa per un seient ha derivat en espentes i fins i tot en enfrontaments físics.

L’alcaldessa de Soses, Sandra Marco, afirma que fa setmanes que l’ajuntament adverteix la Generalitat d’aquesta situació i reclama un reforç immediat del servei, que presta l’empresa Gamon, en plena campanya de la fruita. “Cada any passa el mateix i no pot normalitzar-se, haurien de ser més previsors”, denuncia.

Per la seua banda, la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, assegura que ja es va demanar a la firma un augment de places, si bé no l’havia aplicat fins ahir. A més, va assegurar que “l’hi hem tornat a exigir i ens han assegurat que a partir de demà [avui per al lector] el problema estarà resolt”.

Segons Gil, la companyia defensa que les tres expedicions previstes entre les 7 i les 8 hores cobreixen la demanda, encara que el gran nombre de passatgers que baixen a Alcarràs deixa els que viatgen a altres poblacions del Baix Segre sense lloc.

