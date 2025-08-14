Un restaurant amb tres generacions que reobre després de ser calcinat per un incendi: "tornem a l’essència amb què vam començar"
L’Isard de Juneda es va inaugurar el 1980 i tres generacions l’han regentat des de llavors al llarg de més de 4 dècades
El restaurant L’Isard de Juneda ha reobert les portes, després de reconstruir l’establiment que va quedar calcinat el 25 de juny de l’any passat per un incendi. Amb quatre dècades d’història, l’han regentat tres generacions de restauradors. “Fa dos mesos vam obrir com a pub i cafeteria, però ara ho fem tornant a l’essència amb què vam començar, conservant la cuina tradicional i oferint la més moderna”, explica Antoni Bertran, amo del negoci. “Volem conservar un ambient proper i familiar amb un servei cuidat”, va afegir.
Amb aquesta finalitat s’han unit al Grup Tòfol de Lleida, “que ens ajuda en la gestió, la cuina i la formació i també subministra plats preparats”. De fet, el restaurant ha augmentat la plantilla.
Orígens
L’Isard va nàixer amb aquest nom el 1980, però la seua història és més antiga i es remunta a l’adquisició d’un solar on es va aixecar el restaurant. “El nom el va posar un oncle perquè li agradaven molt els animals i anava a Andorra a caçar.” El 2001 es van portar a terme reformes i la primera generació de propietaris va començar a oferir menús i plats més elaborats.
Després de l’incendi, s’ha fet una reforma que ha afectat la cuina, que ara és més àmplia, funcional i oberta. També els lavabos s’han modernitzat i s’ha millorat l’accessibilitat. Pel que respecta a la decoració, es manté l’arcada original i el toc rústic. “Tot ho hem fet nosaltres perquè volíem mantenir l’essència de l’antic L’Isard.”
Resposta veïnal
Els responsables del restaurant asseguren que la resposta per part dels veïns ha estat “increïble”. “Ens han felicitat i comentat que trobaven a faltar el bar, ja que després de tants anys es crea un vincle emocional que s’ha de mantenir com a punt de trobada dels habitants de Juneda”, asseguren els responsables.
Bertran va explicar que el primer cap de setmana que es va obrir va ser “molt intens”. “Faltava personal i vam treballar dur, encara que vam comptar amb la comprensió de la gent. Ara ja s’han resolt els problemes i complimentat la plantilla”, va concloure.
Productes de proximitat
A banda de menús diaris, l’establiment també ofereix menús de cap de setmana i plats a la carta, entrepans i tapes. A més, un altre dels serveis que ofereix és el de menjar per emportar, ja que és una demanda que ha crescut en els últims anys al poble. “Apostem pels productes de proximitat i qualitat, sobretot els que procedeixen de la comarca de les Garrigues”, expliquen.