Un jardin entà Palmira Jaquetti
Arties dedicarà un espaci ara poetessa damb motiu deth centenari dera prumèra mission en Aran. Viatgèc per tot Aran recopilant cançons entara Òbra deth Cançonèr Popular de Catalonha
Er Ajuntament de Naut Aran a iniciat es tramits entà denominar eth jardin plaçat entre es carrèr Sant Pelegrí e deth Hòrt, ena localitat d’Arties, coma Jardin Palmira Jaquetti i Isant. Era iniciativa vò rénder aumenatge e reconéisher publicaments era figura d’aguesta poetessa, musica, compositora, folklorista e docenta, vinculada de forma istorica, culturau e afectiva damb era Val d’Aran e, en especiau, damb eth pòble d’Arties.
Era prepausa, impulsada peth Hilat de Musèus dera Val d’Aran e era Universitat Rovira i Virigila, includís tanben eth nomentament de Jaquetti (Barcelona 1895-Els Monjos, 1963) coma Hilha Adoptiva d’Arties.
Tot aquerò forme part d’un programa d’actes mès estenut damb motiu deth centenari dera arribada de Jaquetti ena Val d’Aran en an 1925, pendent era sua prumèra mission entara Òbra deth Cançonèr Popular de Catalonha. Alavetz viatgèc per tota era Val en tot recopilar cançons populares occitanes e documentant era sua riquesa lingüistica. Des d’aqueth moment, visitèc damb fòrça freqüéncia aguest territòri, en tot gaudir de longues estades en tot considerar atau era Val d’Aran coma ua dusaua casa.
Es aportacions de Jaquetti ara cultura e ath patrimòni dera Val d’Aran sigueren fòrça: remassèc lexic occitan, escriuec poesia inspirada ena natura e en paisatges coma eth Montarto, e creèc òbres coma Los Goigs de Sant Pelegrí d’Arties (1956), des que siguec autora dera letra, musica e dessenh.
En marc d’aguest aumenatge, enes pròplèu setmanes se presentarà eth libre El Pirineu literari de Palmira Jaquetti. Quatre passejades literàries, de Carme Oriol Carazo. Aguesta òbra includís ua rota per Arties damb arturada precisaments en jardin que portarà eth sòn nòm. Damb aguest acte, Arties se some a d’autes ciutats coma era Seu d’Urgell, qu’a dedicat un carrèr a Jaquetti, o Manresa, que li a autrejat eth nòm d’ua plaça.
Eth programa complèt d’actes ena sua memòria se darà a conéisher lèu.