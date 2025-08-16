TURISME
El Pirineu lleidatà voreja el ple turístic i Andorra ‘punxa’ respecte a anys anteriors
L’ocupació a les comarques de muntanya se situa entre el 95% i el 100% i l’onada de calor impulsa reserves d’última hora també al Pla. El sector manifesta satisfacció davant del compliment de previsions
El pont de la Mare de Déu d’Agost comença amb dos situacions molt diferents en el turisme pirinenc. Mentre que Aran i les comarques de muntanya lleidatanes freguen el ple amb ocupacions properes al 100%, Andorra ha arrancat l’agost amb un notable descens respecte al 2024 i xifres sensiblement inferiors a les de campanyes anteriors. La Unió Hotelera d’Andorra situa l’ocupació actual en només un 66%, lluny del rècord de l’estiu passat, amb dubtes sobre si es podrà igualar l’afluència d’aquell històric agost.
En contrast, la demarcació lleidatana es consolida com una de les destinacions favorites de l’estiu, amb milers de visitants instal·lats als hotels i càmpings de les valls de muntanya i a cases rurals. L’onada de calor que travessa el país ha motivat fins i tot reserves d’última hora, a la recerca de nits més fresques a zones del Pallars on, segons alguns hotelers, “fins i tot es dorm amb manta”. L’ocupació se situa entre el 95 i el 100 per cent, satisfent així les previsions del sector.
Josep Castellarnau, president de la Federació d’Hostaleria, destacava la satisfacció pels resultats. Va afirmar que “estem molt contents, ja que Lleida torna a ser un èxit a l’estiu”. Per la seua part, el vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, va assenyalar la diversitat de l’oferta cultural, esportiva i gastronòmica com a motors clau per a l’afluència de visitants. Va remarcar que “el territori ofereix experiències de qualitat que valoren els nostres visitants”.
La calor que atreu visitants al Pirineu ha suposat també un revés per al turisme, ja que l’augment del perill d’incendis provocarà a partir d’avui el tancament temporal de tot el Montsec d’Ares (més informació a la pàgina 14), un espai natural de referència del turisme actiu i els esports aquàtics.