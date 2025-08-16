EMERGÈNCIES
Tanquen avui els accessos al Montsec per perill extrem d’incendi
Nivell 4 del Pla Alfa en 22 municipis de la Noguera, les Garrigues, el Pallars Jussà i el Segrià. Està previst que la màxima rondi els 42 graus avui i demà
Un total de 22 municipis de les comarques del Segrià, les Garrigues, la Noguera i el Pallars Jussà tindran avui perill extrem d’incendi després d’activar el nivell 4 del Pla Alfa. A més, els Agents Rurals restringirà els accessos en onze espais naturals per elevat risc de foc forestal, entre els quals el Montsec d’Ares.
Es faran controls per evitar la presència humana amb l’objectiu de reduir el risc i perquè no hi hagi persones en situació vulnerable en cas d’incendi. Les mesures entraran en vigor avui a les 8.00 hores i es mantindran fins a les 00.00 hores de dimarts.
Protecció Civil ja ha posat en alerta el pla especial d’emergències per incendis forestals (Infocat) per als propers dies per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent del nord. La previsió és que el risc sigui especialment elevat avui i sobretot demà a Ponent, Terres de l’Ebre i l’Alt Empordà. Les activitats d’educació en el lleure com acampades i rutes s’han de traslladar a un nucli habitat o suspendre i les vinculades amb cases de colònies, casals i camps esportius en espais naturals de caràcter forestal s’han de fer a l’interior d’edificacions o en el seu entorn immediat i, si no, cancel·lar-se.
També queden suspeses les obres i les intervencions a la xarxa de carreteres, mentre que els Bombers han activat un reforç a les regions amb més risc d’incendi.
Les temperatures ahir van registrar màximes de 39,3 graus a Maials i Seròs, mentre que la calor s’enfilarà avui i demà fins als 42 graus.
Incendis a Camarasa i Vallfogona
Els Bombers de la Generalitat van continuar ahir treballant en l’extinció d’un incendi de Camarasa, a prop de la Cova del Tabac de la serra de Mont-roig, que es va iniciar dijous. El foc, que es va donar per estabilitzat, va cremar una superfície de 2,5 hectàrees, segons els Rurals. A més, un foc va cremar mitja ha de vegetació agrícola a Vallfogona de Balaguer, al costat de la carretera C-13.