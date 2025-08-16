SEGRE
Traslladen teles de Gregorio Iglesias de gran format

Operaris municipals de les Borges van col·laborar en la mudança de teles de Gregorio Iglesias. - AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

L’ajuntament de les Borges Blanques va informar aquesta setmana que el passat 31 de juliol operaris municipals van col·laborar en el trasllat de diverses teles i obres de gran format que l’artista local Gregorio Iglesias Mayo conservava emmagatzemades des de fa anys en una nau industrial del polígon de Castellots, i que es van traslladar a un nou magatzem privat de la capital de les Garrigues.

Nascut a les Borges el 1966, Iglesias Mayo és un dels artistes de Ponent de finals del segle XX i principis del XXI de més projecció internacional. Format a l’Escola Municipal de Belles Arts de Lleida, ha exhibit les seues obres en diversos punts d’Espanya i també a França, Alemanya, els Estats Units, Mèxic o Cuba. L’artista compta amb teles a la col·lecció del Museu Morera de Lleida, entre altres pinacoteques.

