ART
Traslladen teles de Gregorio Iglesias de gran format
L’ajuntament de les Borges Blanques va informar aquesta setmana que el passat 31 de juliol operaris municipals van col·laborar en el trasllat de diverses teles i obres de gran format que l’artista local Gregorio Iglesias Mayo conservava emmagatzemades des de fa anys en una nau industrial del polígon de Castellots, i que es van traslladar a un nou magatzem privat de la capital de les Garrigues.
Nascut a les Borges el 1966, Iglesias Mayo és un dels artistes de Ponent de finals del segle XX i principis del XXI de més projecció internacional. Format a l’Escola Municipal de Belles Arts de Lleida, ha exhibit les seues obres en diversos punts d’Espanya i també a França, Alemanya, els Estats Units, Mèxic o Cuba. L’artista compta amb teles a la col·lecció del Museu Morera de Lleida, entre altres pinacoteques.