Risc extrem d'incendi en una vintena de municipis lleidatans. Accés restringit al Montsec d'Ares i al Mont-roig

Troben excrements a la piscina gran de Tàrrega per tercer cop aquesta setmana

Nou tancament provisional de la instal·lació, tot just un dia després d'haver trobat més excrements humans

La piscina gran de Tàrrega.

La piscina gran de Tàrrega.Ajuntament de Tàrrega

Lluís Serrano
Publicat per
segre

Creat:

Actualitzat:

L'ajuntament de Tàrrega ha hagut de tancar per tercer cop aquesta setmana la piscina gran en trobar-hi de nou excrements a l'aigua. La nova gamberrada ha passat tot just un dia després que es detectessin excrements, cosa que va obligar a evacuar els banyistes i al tancament provisional, fins que al vespre, després d'aplicar el protocol sanitari, el consistori va comunicar que aquest dissabte la piscina obriria amb normalitat a les 10.30 h. No obstant, la història s'ha tornat a repetir.

L'ajuntament de Tàrrega va anunciar ahir que agents de la policia local vigilaran d’incògnit el recinte. Aquest estiu hi ha hagut 7 tancaments de piscines per excrements a l’aigua, la qual cosa s’atribueix a un repte viral.

