Detecten excrements humans en més piscines lleidatanes
Les últimes en haver de tancar, Tàrrega i Almacelles, aquesta última per segon cop, i ja en van sis casos a la demarcació de Lleida
Les piscines públiques de la província de Lleida continuen patint episodis d'incivisme que obliguen al seu tancament en plena temporada d'estiu. Almacelles i Tàrrega són els darrers municipis que han hagut de clausurar parcialment les seves instal·lacions després de detectar excrements humans a l'aigua, un problema que s'ha repetit en diverses localitats lleidatanes durant aquest estiu.
El consistori d'Almacelles va haver de tancar aquest dimarts una de les seves piscines, la mitjana, després de detectar nous excrements humans a l'aigua. Cal recordar que no és la primera vegada que aquest municipi pateix aquesta problemàtica, ja que el 7 d'agost l'ajuntament va haver de clausurar les tres piscines del recinte pel mateix motiu.
D'altra banda, l'Ajuntament de Tàrrega ha comunicat el tancament de la piscina gran del seu complex municipal "per motius de salut pública", en detectar la presència d'excrements humans, mantenint obert l'equipament però amb restriccions de bany a la zona afectada.
Val a recordar que la de Tàrrega és la cinquena piscina que pateix aquests actes incívics a Lleida aquest estiu. També s’han trobat excrements a les piscines públiques d'Alcarràs, de Bellver de Cerdanya, Corbins i Almacelles –en dos ocasions–.
Un repte viral?
Aquests successos, molt inusuals en anys anteriors, coincideixen amb la difusió a Espanya a través de les xarxes socials d’un repte viral que consisteix a publicar vídeos defecant a l’aigua. Això obliga els ajuntaments a tancar les piscines, una cosa molt perjudicial per als usuaris, que no poden refrescar-se en plena onada de calor