MEDI
El Govern ja té projectes per als miradors a la timoneda d’Alfés
Per facilitar l’observació d’aus
El departament de Territori té ja projectes per als dos miradors que preveu construir a la timoneda d’Alfés per facilitar l’observació d’aus, en el marc del projecte que inclou la demolició de l’antic aeròdrom una dècada després de la seua clausura.
Els primers documents en plantegen un de vuit metres d’altura i un altre de cinc metres, que serà accessible amb bicicleta i per a persones amb mobilitat reduïda.