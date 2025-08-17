SEGRE

El Govern ja té projectes per als miradors a la timoneda d’Alfés

Per facilitar l’observació d’aus

Un mirador accessible per a bicis i persones amb mobilitat reduïda. - DEPARTAMENT DE TERRITORI

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El departament de Territori té ja projectes per als dos miradors que preveu construir a la timoneda d’Alfés per facilitar l’observació d’aus, en el marc del projecte que inclou la demolició de l’antic aeròdrom una dècada després de la seua clausura. 

Un mirador de més de vuit metres d’altura. - DEPARTAMENT DE TERRITORI

Els primers documents en plantegen un de vuit metres d’altura i un altre de cinc metres, que serà accessible amb bicicleta i per a persones amb mobilitat reduïda.

