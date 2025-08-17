Juan Testuri, veí de Barcelona: "m’agrada la tranquil·litat i familiaritat de Nalec"
És de l’Uruguai i porta 48 anys a Catalunya
Juan Testuri és de l’Uruguai i porta 48 anys a Catalunya. La seua residència habitual és Barcelona, però passa els estius a Nalec amb la seua dona des que va adquirir allà la seua segona residència fa 25 anys. “M’agrada la tranquil·litat i la familiaritat de Nalec. Estem molt integrats”, assegura. Ara que està jubilat aprofita per passar més dies a l’Urgell, però no es planteja establir-se a la comarca, ja que “falten molts serveis”.
L’única botiga que obria dos hores al dia va tancar i només hi ha servei de bar a les piscines municipals durant l’estiu. “Sivols anar a comprar, sempre has d’agafar el cotxe. Aquí no passa cap autobús, estem totalment abandonats i oblidats”, lamenta, i considera, d’altra banda, que és una problemàtica per a les persones grans, malgrat que entre veïns sempre s’ajudin en el que faci falta.
Nalec és el municipi més petit de la comarca de l’Urgell. Amb l’arribada de l’estiu, la tranquil·la rutina dels tot just vuitanta-cinc habitants censats del poble es veu alterada entre els mesos de juny i setembre, quan la població es multiplica fins a assolir les 350 persones, la majoria famílies en segones residències.