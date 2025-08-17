Llavorsí reivindica el sector primari en el primer Festival Pirineu Pastor
Uns 1.500 visitants van disfrutar d’activitats i propostes culturals entorn del pastoreig
Llavorsí va celebrar ahir la primera edició del Festival Pirineu Pastor, un nou certamen que agafa el relleu de la històrica Fira de l’Ovella amb l’objectiu de posar en relleu la figura del pastor, el seu paper en la conservació del territori i la gestió del paisatge. La cita va reunir veïns, visitants i amants de la cultura pirinenca en una jornada plena d’activitats per a tots els públics.
L’alcalde de Llavorsí, Josep Vidal, va destacar que “el pastor té cura dels animals i els controla. Sense ells, el bestiar no hauria pogut alimentar-se”. Vidal va subratllar la necessitat de reconèixer un ofici que en l’actualitat amb prou feines compta amb una vintena de professionals a la zona.
En la mateixa línia, el director del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Marc Garriga, va remarcar que es tracta d’una professió que “ha de ser valorada per tota la societat”.
El festival va arrancar amb un programa variat que es va prolongar durant tota la jornada. Els visitants van poder disfrutar del mercat de productes alimentaris i artesans de proximitat, acompanyat d’un espai de jocs infantils, un concert de música occitana i conferències i la taula redona Compartir la muntanya, on es va debatre sobre els reptes del pastoreig en l’actualitat.
La franja del migdia va permetre combinar la cultura amb la gastronomia, amb les Cançons de taverna, interpretades per Jordi Cardona i Nil Tejedor, coincidint amb el vermut de pastor que es va servir als bars del municipi.
A la tarda, els més petits van ser protagonistes amb propostes com el taller infantil I tu, de quin ramat ets? o el joc familiar Som transhumants. Els organitzadors van estimar l’assistència als actes organitzats durant el certamen en unes 1.500 persones.
Nou Concurs de Gossos d’Atura
El festival va servir a més com a avantsala del 37è Concurs de Gossos d’Atura, que tindrà lloc avui al Prat de la Coma i que preveu reunir unes 3.000 persones. L’alcalde de Llavorsí va recordar que es tracta d’un certamen “consolidat” que constitueix un dels espectacles més singulars de la cultura pirinenca.