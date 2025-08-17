SEGRE

El Palau dona ànecs de la plaça Catalunya en adopció per frenar-ne la proliferació

Una femella amb les seues cries al Palau d’Anglesola.

El Palau d’Anglesola ha reduït la població d’ànecs de la plaça Catalunya, després que, la primavera passada, es reproduïssin fins a provocar problemes de superpoblació. La proliferació d’aquestes aus es va traduir en deteriorament de la bassa ornamental i en brutícia a la zona. Exemplars van començar a niar fora d’aquest espai, que va dificultar la retirada dels ous i va elevar el nombre d’exemplars fins a superar les dos dotzenes.

Davant d’aquesta situació, l’ajuntament i l’entitat animalista Amics dels Peluts, encarregada de la gestió del nucli zoològic, van impulsar una campanya per resituar els animals. Gràcies a aquesta iniciativa, un veí de Sidamon va adoptar bona part dels ànecs, que ara viuen en un entorn més ampli i segur dins del Pla d’Urgell.

Només queden quatre mascles

A la plaça Catalunya, coneguda com la “plaça dels ànecs”, queden quatre exemplars mascles, la qual cosa permetrà mantenir el caràcter simbòlic del lloc sense risc de noves sobrepoblacions.

