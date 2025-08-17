Pioneres del rural twerk al Pirineu
Núria Moreno, impulsora del projecte Rural Twerk, organitza a Tremp classes d’aquest ball amb arrels africanes. Hi participen homes i dones i esperen fer sessions al Sobirà
El centre Tadasana de Tremp es transforma cada dos divendres en escenari d’una proposta poc habitual al Pirineu. Núria Moreno, veïna de Senterada, imparteix allà classes de twerk, una dansa amb arrels africanes que s’ha popularitzat per la sensualitat dels seus moviments, caracteritzats per la dissociació de moviments entre maluc i tronc.
“A mi em venia de gust ballar twerk i vaig pensar que, si no existia el lloc on fer-ho, havia de crear-lo”, explica Moreno. A més, apunta que “hi ha una escola a Lleida on l’ensenyen, però al ser mare i tenir altres responsabilitats no ho tenia fàcil per desplaçar-m’hi, i d’aquí va nàixer Rural Twerk”.
Moreno, que és també integradora social, balla twerk des de fa més de tres anys. Va començar formant-se a través de cursos online i amb sessions amb professionals, i a partir d’aleshores ha anat perfeccionant la seua tècnica. Després de fer un procés personal, es va sentir amb la seguretat de compartir a les xarxes socials els seus balls, la qual cosa va suscitar tant curiositat com prejudicis d’amics i coneguts.
“Molts veuen el twerk com una dansa sexualitzada, però això només evidencia la cosificació del cos de la dona. Per a mi és una manera d’alliberar el meu cos i expressar-se, a més, hi ha coordinació i un gran esforç físic”, afirma.
Les classes reuneixen ja unes set persones a cada sessió, la majoria són dones, però cada vegada més homes mostren interès. “M’agradaria veure encara més participació masculina”, assenyala Moreno. Afegeix que les seues sessions inclouen “estiraments i exercicis de tonificació, i busquen fomentar la salut a més de la diversió”.
Quant al repertori musical, va des de ritmes afrodescendents i caribenys fins a l’electrònica, un ampli rang d’estils que evidencia que el twerk és molt més variat del que se sol pensar. El pròxim pas serà portar Rural Twerk al Sobirà i consolidar el projecte com a referència al Pirineu.