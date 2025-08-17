Socorristes salven un menor que s’ofegava a les Borges Blanques
A les piscines municipals, amb la col·laboració d’una infermera que era al recinte
Els socorristes que vigilen les piscines municipals de les Borges Blanques van salvar aquest dissabte a la tarda la vida d’un menor, que s’estava ofegant després d’haver estat jugant a aguantar la respiració sota l’aigua. Així ho va explicar ahir l’ajuntament, que va destacar el “mèrit” de la intervenció del personal de socorrisme. Els fets van tenir lloc cap a les 19.30 hores, quan els socorristes van intervenir per auxiliar el menor.
Es tractava d’un adolescent “major de 14 anys, segons va apuntar el consistori. “Havia patit un incident greu mentre jugava amb altres nens a aguantar la respiració sota l’aigua, segons el testimoni d’algunes persones presents”, va explicar l’ajuntament hores després a les seues xarxes socials.
Els socorristes van treure el menor de l’aigua i van portar a terme maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP). Van comptar per a això amb la col·laboració d’una infermera que es trobava al recinte de les piscines. Aquesta professional “va obrir la via aèria del menor mentre es duien a terme les compressions toràciques”, segons va explicar el consistori. El menor va recuperar en uns segons la consciència, si bé mostrava signes de falta d’orientació. Va ser col·locat en posició de seguretat fins que va ser traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova. La família va comunicar després a l’ajuntament que el nen ja s’havia recuperat.
Crida a la precaució
Després d’aquest succés, l’ajuntament de les Borges Blanques va fer una crida perquè els usuaris de les piscines municipals respectin les normes de seguretat. “Aquest incident ens recorda la importància de no practicar jocs perillosos a l’aigua, especialment aquells que impliquin aguantar la respiració de forma prolongada”, va recalcar el consistori.