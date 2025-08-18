Avís per temps violent en dos comarques de Lleida aquest dilluns a la tarda
El Meteocat ha emès un avís de perill màxim per la possibilitat de pedra, ratxes fortes de vent, esclafits i/o tornados al Pallars sobirà i l'Alt Urgell
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat aquest dilluns un avís per temps violent amb grau de perill màxim 6/6 que afecta dues comarques lleidatanes: el Pallars Sobirà i l'Alt Urgell. L'alerta estarà vigent entre les 17:34 i les 19:34 hores, període durant el qual es preveu la possibilitat de pedra de diàmetre superior als 2 cm, ratxes de vent que podrien superar els 25 metres per segon, així com esclafits, tornados o mànegues.
Paral·lelament, Protecció Civil ha activat aquest mateix dilluns al matí la prealerta del pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) davant la previsió de pluges intenses a partir de les 14.00 hores. Les precipitacions podrien superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts a les comarques occidentals i als Pirineus. Aquesta situació meteorològica arriba en un context especialment delicat, ja que més d'un centenar de municipis continuen en risc extrem d'incendi a diverses comarques catalanes, incloent-hi l'Alt Camp, l'Alt Empordà, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà i altres zones.
Contrast entre risc de tempestes i calor intensa
La situació meteorològica a Catalunya presenta un fort contrast, amb alertes per fenòmens violents a les zones de muntanya mentre el Servei Meteorològic preveu una nit especialment calorosa al litoral central i sud, així com a les Terres de l'Ebre. Aquest patró meteorològic, amb combinació de calor extrema i tempestes violentes, és cada vegada més freqüent durant els estius catalans dels darrers anys.
Recomanacions davant el risc meteorològic
Davant d'aquests avisos, es recomana a la població de les zones afectades extremar les precaucions, especialment durant les hores indicades d'alerta màxima. Cal evitar desplaçaments innecessaris, no apropar-se a zones arbrades durant els episodis de vent intens i estar atents a les actualitzacions que puguin emetre els serveis d'emergència. En cas de trobar-se a l'exterior quan comenci l'episodi de temps violent, cal buscar refugi en edificis sòlids i allunyar-se de zones que puguin acumular aigua.