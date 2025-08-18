TURISME
Cues en restaurants del Pirineu de Lleida, ple de turistes
El pont va deixar una ocupació mitjana superior al 90% als allotjaments de les zones turístiques de la província
Cues a l’entrada de diferents restaurants del Pirineu van evidenciar el ple turístic durant el pont de la Mare de Déu d’Agost, que va deixar una ocupació mitjana superior al 90% als allotjaments de les zones turístiques de Lleida, segons dades de la Diputació. El vicepresident del patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, es va mostrar satisfet i va explicar que “aquest és el moment àlgid de la temporada”.
Els hotels del Pirineu van registrar una ocupació d’entre el 95% i el ple els tres dies, mentre que va ser inferior al Pla. Als càmpings, els bungalous van estar complets i les places d’acampada van fregar el cent per cent. Les cases de turisme rural van estar al 95%. Així mateix, les empreses de turisme actiu del Pallars Sobirà van oferir cada dia unes 1.500 activitats aquàtiques, amb reserves d’entre el 85 i el 100%.