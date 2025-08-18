EQUIPAMENTS
Deu tancaments de piscines a Lleida per excrements a l’aigua aquest estiu
Camarasa va clausurar ahir les seues i ho va atribuir a una “gamberrada viral”. Tàrrega les reobre amb vigilància privada que revisa motxilles i bosses de banyistes
L’ajuntament de Camarasa va clausurar ahir al matí les piscines municipals al trobar excrements a l’aigua. El consistori va emetre un ban que prohibia “per seguretat i salut” banyar-s’hi “fins a nou avís” i va atribuir aquest succés a una “gamberrada viral”. Encara que les piscines van quedar fora de servei, es va mantenir obert el bar del recinte.
L’alcaldessa, Elisabet Lizaso, va explicar que es desconeix qui és l’autor d’aquest acte de vandalisme i va recalcar que ha perjudicat el conjunt del poble en plena onada de calor. El consistori ha iniciat el tractament de l’aigua de les piscines i esperarà a disposar d’anàlisis favorables sobre la qualitat per poder reobrir-les.
Aquest és el desè succés d’aquest tipus que obliga a tancar piscines en el que va d’estiu a les comarques de Lleida. Tàrrega ha clausurat les seues tres vegades per aquesta raó en una setmana, a Almacelles ha succeït dos vegades i també ha ocorregut a Bellver de Cerdanya, Corbins, Alcarràs i Bellpuig. En tots els casos s’atribueix a un repte viral difós a través de les xarxes socials.
Vigilància privada a Tàrrega
Tàrrega i Bellpuig van reobrir ahir les piscines després de clausurar-les dissabte passat per excrements a l’aigua. A la capital de l’Urgell ho van fer amb dos vigilants d’una empresa de seguretat privada contractada per l’ajuntament. Els banyistes havien de mostrar el DNI per comprar entrades d’un dia i es revisaven motxilles i bosses a l’entrada per buscar excrements.