Els dos detinguts a Vallfogona de Balaguer estan vinculats al terrorisme gihadista
Un dels arrestats, reincident, accedia i publicava de forma sistemàtica i continuada continguts de Daesh
🚩Detenidas dos personas vinculadas al terrorismo yihadista en #Lleida— Policía Nacional (@policia) August 18, 2025
Les dos persones detingudes per la Policia Nacional dijous passat a Vallfogona de Balaguer estan presumptament vinculades amb el terrorisme gihadista. Els dos homes estan acusats dels delictes d’auto adoctrinament, adoctrinament actiu terrorista i col·laboració.
Segons la policia, la investigació es va iniciar fa un any i mig, quan els especialistes en la lluita antiterrorista van detectar una persona que presentava una elevada activitat a la xarxa, vinculada a pàgines de l’organització terrorista Daesh. Segons els investigadors, un dels detinguts presentava un alt nivell de radicalització i accedia a reposadors gihadistes de forma sistemàtica i continuada. A més, realitzava un consum prolongat de material gihadista i actuava com un vector de captació, adoctrinament i autocapacitació per a la comissió d’atemptats terroristes.
En el matí de dijous passat, els agents van desplegar un dispositiu policial que va concloure la detenció dels dos individus i sengles escorcolls en el qual s’han confiscat diferents dispositius informàtics que estan sent ara analitzats. Els dos detinguts han estat posats a disposició de la justícia, que ha decretat l’ingrés a presó del principal investigat.