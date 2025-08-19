SUCCESSOS
Dos detinguts a la Noguera per estar vinculats al terrorisme gihadista
En l’operació de dijous passat a Vallfogona de Balaguer. Tenen 24 i 26 anys i un d’ells és reincident i publicava continguts d’Estat Islàmic
Agents de la Policia Nacional van arrestar dijous passat en un ampli operatiu a Vallfogona de Balaguer, a la Noguera, dos individus per la seua presumpta participació en els delictes d’autoadoctrinament, adoctrinament actiu terrorista i col·laboració. Els arrestats tenen 24 i 26 anys i el jutge va decretar l’ingrés en presó preventiva per al principal investigat, que és reincident.
La investigació es va iniciar fa un any i mig, quan els especialistes en la lluita antiterrorista van detectar una persona que presentava una elevada activitat a la xarxa, vinculada a pàgines de l’organització terrorista Daesh. La Comissaria General d’Informació ha desenvolupat aquesta investigació amb la col·laboració de les Brigades Provincials d’Informació de Lleida, Tarragona i Barcelona, sota la direcció del Jutjat Central d’Instrucció número 1 i la Fiscalia de l’Audiència Nacional. Així mateix, s’ha comptat amb l’estreta col·laboració de la Direcció General de Vigilància sobre el Territori marroquí.
Segons els investigadors, un dels detinguts presentava un alt nivell de radicalització i accedia a repositoris gihadistes de forma sistemàtica i continuada. A més, feia un consum prolongat de material gihadista i actuava com a vector de captació, adoctrinament i autocapacitació per a la comissió d’atemptats terroristes. Així mateix, van constatar la voluntat de desplaçar-se a la zona de conflicte del Pròxim Orient. Dijous passat, més d’una desena d’agents van desplegar un dispositiu i van escorcollar una casa del passeig Sant Jordi i un altre domicili de Vallfogona de Balaguer, com va avançar SEGRE. En els dos escorcolls, es van confiscar diferents dispositius informàtics que s’estan analitzant. Els dos detinguts van ser posats a disposició del titular del Jutjat Central d’Instrucció número 1, que va decretar l’ingrés a presó del principal investigat.
En juny de l’any passat, la Guàrdia Civil i l’FBI van desarticular l’estructura online més gran de difusió de propaganda d’Estat Islàmic amb la detenció de nou persones, entre les quals un veí de Lleida que es disposava a viatjar al Sahel.