MUNICIPIS
La Noguera denuncia talls de llum durant el pont i demana solucions
Des de dijous passat fins ahir a la nit, van afectar cases, granges i regadius
Els continus talls de llum en diverses poblacions de la Noguera des de dijous passat fins ahir han motivat queixes d’alcaldes i del consell comarcal, que exigeix solucions. Precisament, divendres hi va haver una apagada de més de 5 hores a Castelló de Farfanya coincidint just amb lafesta major i s’han produït també a Cubells, Montgai, Albesa, la Sentiu i Tiurana. Van afectar habitatges, comerços, granges i instal·lacions de reg. El consell ho atribueix a la falta d’inversió en les infraestucturas elèctriques, ja que les incidències augmenten a l’estiu, sobretot aquests dies d’altes temperatures en plena onada de calor. En aquest sentit, reclamen a la Generalitat i a Endesa que reverteixin aquesta situació. Fa un any, el consell va aprovar una moció demanant una solució i tots els ens comarcals i l’elèctrica es van reunir a la Diputació per abordar el problema.
Queixes a l’Urgell
A la comarca de l’Urgell, veïns de Vilagrassa van denunciar també continus microtalls i estan organitzant accions reivindicatives. L’alcalde, Josep Maria Mor, va remarcar que es tracta d’un problema “gairebé endèmic” i el consell comarcal també exigeix millores.
Endesa diu que el risc d’incendi dificulta actuar
Endesa justifica la durada dels talls de llum que s’han produït aquest pont festiu pels efectes de l’onada de calor, que ha motivat l’aplicació del nivell 3 al pla Alfa contra incendis, decretat per la Generalitat. Fonts de l’elèctrica van indicar que, en situacions d’alt risc per foc, una avaria que normalment es pot resoldre en minuts o bé passar desapercebuda, es pot allargar hores. Van assenyalar que, mentre que hi hagi en vigor el pla Alfa al seu màxim nivell, no es poden fer reconnexions directes. S’ha de procedir a una inspeccion de la zona i sol·licitar el permís dels Agents Rurals, que han de tenir constància de què passa a les línies, en especial en àrees de bosc. Van afegir que són conscients de les queixes de la comarca i van indicar que ahir van parlar amb l’alcalde de Castelló de Farfanya. “Estem pendents de concretar data per a una reunió amb els alcaldes de la comarca”, van puntualitzar.