Ofereixen incentius per a la construcció de nous habitatges de lloguer
Rebaixes fiscals i línies de finançament
El Govern d’Andorra ha anunciat algunes de les línies del seu pla per incentivar que els promotors privats construeixin habitatges de lloguer a preus assequibles. Es tracta d’un programa d’estímuls econòmics, fiscals i urbanístics, excepcional i limitat en el temps mentre es detecti necessitat d’habitatge. Inclou una línia de finançament d’euríbor més 0%, exempcions de taxes i impostos aplicats a l’activitat constructiva, reduccions al 0% de la cessió econòmica urbanística i la possibilitat de combinar la construcció d’habitatges amb l’activitat de coliving.
El secretari d’Estat d’Habitatge d’Andorra, Jordi Puy, va defensar que “som defensors ferms de la col·laboració publicoprivada com a instrument per afrontar reptes com l’habitatge, a llarg termini i amb caràcter estructural”. Puy ha recordat que el Govern andorrà porta invertits 75 milions des de l’any 2024 per rehabilitar mig centenar d’habitatges.
La Confederació Empresarial d’Andorra, per la seua banda, va defensar aquesta col·laboració i va xifrar en 1.300 els habitatges en règim de lloguer a preu assequible que es necessitarien (el 5 per cent del parc de lloguer actual). També va instar el Govern andorrà a cedir terrenys públics de manera gratuïta durant períodes d’entre 30 i 50 anys perquè els privats construeixin promocions a preu regulat amb una rendibilitat moderada i amb una gestió privada posterior.
El boom de la construcció té conseqüències visibles en parròquies com la Massana, en la qual tots els metres quadrats de sostre edificable estan esgotats, a excepció d’Erts.