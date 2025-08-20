Coca de recapte sense gluten i feta pels joves
A l’obrador Davantal Net de Gluten, activitat del ‘12 mesos, 12 paisatges’
El Palau d’Anglesola ha acollit un taller de coca de recapte sense gluten. Va formar part del projecte 12 mesos, 12 paisatges, impulsat en el marc de la Regió Gastronòmica Mundial. L’activitat, dirigida als nois i noies de Fet a Jova, es va celebrar a l’obrador del Davantal Net de Gluten i va estar guiada per la seua responsable, Montse Fabrés.
Durant la sessió, els participants van aprendre a preparar la seua pròpia coca mentre coneixien també les característiques de la malaltia celíaca i les precaucions que s’han de tenir en compte en l’elaboració d’aliments per a persones amb intolerància al gluten. El projecte 12 mesos, 12 paisatges dedica aquest mes d’agost al Pla d’Urgell, amb l’eix temàtic de les espigues daurades, treballant el cereal, la farina, el pa i la pastisseria. Per aquesta raó, en el taller van participar també membres del Gremi de Forners de les Terres de Lleida, del qual forma part Davantal Net de Gluten, l’únic establiment associat especialitzat en productes per a celíacs.
El cicle també ha inclòs un taller per aprendre a elaborar pa que va tenir lloc al bar del poliesportiu, així com la festa del pa amb tomata i el panadó que es va celebrar a l’ermita de Sant Roc. Per al dia 30 d’agost es preveu un viatge gastronòmic de la coca de recapte a la plaça de la Generalitat.