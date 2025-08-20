Crèdit de dos milions per a millores en carrers
Preveu aprovar-lo al setembre després de rebre el vistiplau de dos bancs. Pendents de l’autorització de Política Financera
L’ajuntament de Mollerussa preveu aprovar en el ple de setembre la contractació d’un crèdit de dos milions d’euros destinat a obres de millora de l’espai públic. L’operació ja compta amb el vistiplau de dos entitats bancàries i està pendent de l’autorització de Política Financera de la Generalitat, un tràmit que el consistori confia a tancar a finals d’agost, segons va explicar ahir l’alcalde, Marc Solsona.
El pla contempla actuacions en asfaltatge, reparació de voreres, senyalització vertical i horitzontal, supressió de barreres arquitectòniques i reposició de serveis. “Volem que els primers treballs puguin començar a la tardor perquè els veïns comencin a notar millores abans de final d’any”, van assenyalar fonts municipals.
Les obres s’agruparan en diferents lots per agilitzar la seua execució i fer-les compatibles amb altres projectes en curs, com el carril bici o les connexions vinculades al canal. “Això ens permetrà adaptar-nos a les necessitats de cada zona i aprofitar sinergies amb altres obres municipals”, van afegir des del consistori. A més d’aquest paquet d’inversions, Solsona va assegurar que es reprenen, després de l’aturada estival, la fase final de les obres als baixos de l’edifici de les antigues oficines de CaixaBank, que acolliran els Serveis Socials, així com dels treballs al vial de connexió amb Cal Castelló i la nova residència.