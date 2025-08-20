Desmantellada una plantació de marihuana en una casa de Preixens
Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 20 anys
La policia dona a l'ajuntament aires condicionats i sacs d'adobs confiscats en l'operació
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts un jove de 20 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública, en el marc de l'operació per desmantellar una plantació de marihuana a la comarca de la Noguera. La detenció és resultat d’una investigació oberta a principis d’agost després que la policia catalana tingués indicis de l’existència d’una plantació de marihuana en una casa situada als afores de Preixens.
A primera hora d’aquest dimarts es va autoritzar una entrada i perquisició al domicili investigat. Un dispositiu iniciat per l’ARRO, que va accedir a la casa, va permetre localitzar i detenir un home i, un cop assegurat l’espai, els investigadors i la comitiva judicial van realitzar la resta de les comprovacions.
Al soterrani van trobar tres sales habilitades pel cultiu amb un total de 301 plantes de marihuana en plena producció i avançat estat de floració, amb tota la maquinària i infraestructura típica dels cultius indoor en ple funcionament: 60 focus, 22 ventiladors, 65 transformadors, 5 equips potents d’aire condicionat, 5 extractors i 10 filtres de carboni actiu per evitar l’olor cap a l’exterior, 33 sacs d’adobs, fitosanitaris, bàscules i altres eines. A la planta baixa, amagada a l’interior de la xemeneia, van recollir una bossa amb 216 grams de cabdells, i a la planta superior van trobar més eines, material i equips relacionats amb la construcció d’instal·lacions “indoor”, així com una zona per assecar el material vegetal.
Part del material de la plantació s'ha lliurat a l'ajuntament del poble
Els Mossos, en coordinació amb la judicatura, van lliurar part dels equipaments de climatització i els sacs d’adobs a l’ajuntament de Preixens pel seu ús lícit en els equipaments públics de la localitat. Segons expliquen els Mossos , amb això es pretén reduir l’impacte dels residus que es generen amb aquestes activitats il·lícites i, alhora, revertir positivament en els serveis destinats a la població de la localitat i en les despeses públiques.
El detingut passarà aquest dimecres a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.