Un detingut a Vallfogona de Balaguer per gihadisme ja havia estat empresonat al Marroc
El jove, de 26 anys, va entrar il·legalment a Melilla fa uns dos anys després de quedar en llibertat i va fixar la seua residència a la Noguera
Un dels dos detinguts dijous passat a Vallfogona de Balaguer per presumpta vinculació al terrorisme gihadista ja hauria estat empresonat al Marroc per delictes similars. Segons va publicar ahir El País, el jove, de 26 anys, va entrar il·legalment a Melilla fa uns dos anys després de quedar en llibertat i va fixar la seua residència a la Noguera. L’altre arrestat, de 24 anys, hauria estat captat presumptament pel primer, que mostrava un “alt nivell de radicalització i accedia de forma sistemàtica i continuada a webs amb material gihadista”.
A més, feia presumptament tasques de captació, adoctrinament i autocapacitació de terceres persones. Durant l’escorcoll, els agents de la Policia Nacional van requisar diversos dispositius informàtics. Altres informacions van apuntar ahir que durant l’anàlisi preliminar del seu telèfon mòbil es va trobar material violent i missatges amb possibles combatents del Daesh. L’operatiu es va precipitar davant la presumpta intenció del jove de viatjar a zones de conflicte al Pròxim Orient.