Les olimpíades més rurals
Van reunir un total de 18 colles amb 270 integrants a la zona de penyes, les grans protagonistes d’aquesta celebració. Els membres d’Egypt 2001 a.C. es van alçar aquest any amb la victòria
Linyola ha viscut un cap de setmana marcat per la gran participació de joves i penyes en la tretzena edició de les Olimpíades Rurals, una competició singular que forma part de la programació de les festes d’agost d’aquest municipi del Pla d’Urgell. La colla Egypt 2001 a.C. es va alçar amb la victòria en una jornada que va omplir de diversió els carrers del municipi.
Les proves, que es van desenvolupar en diferents espais del poble durant la nit de dissabte, van posar a prova l’enginy, la destresa i l’esperit d’equip dels participants. El moment culminant va tornar a ser, com en anys anteriors, la pista de fang, en què l’humor i la camaraderia van ser protagonistes. L’alcalde de Linyola, Xavier Alís, va destacar que aquest tipus d’iniciatives mostren la capacitat del poble per unir tradició i joventut en un mateix esperit. Aquest any s’ha assolit la xifra de 18 colles i més de 270 penyistes, consolidant així l’ambient festiu d’aquesta celebració.
La programació també va incloure el concurs de paelles el mateix dissabte al migdia, que va tornar a congregar un gran nombre de veïns al voltant de la gastronomia i la convivència. Un jurat format per experts va ser l’encarregat d’escollir la millor. Val a destacar que, en aquesta edició, la celebració va comptar com a pregoners amb els integrants de la coral Flor de Lli, en actiu des de ja fa seixanta anys.