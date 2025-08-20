METEOROLOGIA
Les pluges provoquen una allau que talla la C-13 a Llavorsí i clausuren les piscines de la Seu
Un llamp mata més de 200 ovelles a Vielha i l’avinguda d’un riu arrossega una passarel·la a Rialp. Desactiven plans d’emergències per calor i incendis i reobren el Montsec i la Serra de Mont-roig
Les tempestes van tornar a caure ahir a la tarda al Pirineu, on van provocar despreniments que van tallar la carretera C-13 entre Rialp i Llavorsí. Diverses allaus de roques sobre la calçada van impedir circular des de les 18.45 fins a les 20.00, quan es va donar pas alternatiu als vehicles. També va quedar tallat per despreniments l’accés a Os de Civís. Al tancament d’aquesta edició, la circulació no havia recuperat la normalitat en cap d’aquestes dos vies. Sí que ho va fer, en canvi, a l’Eix Pirinenc (N-260), on ahir es va poder circular després de quedar tallat dilluns per la tempesta de pluja i granís que va fuetejar la Seu.
La capital de l’Alt Urgell treballava ahir per recuperar-se després de la tempesta que va deixar 77 litres d’aigua i granís per metre quadrat, va obligar a desallotjar una família de forma preventiva del seu habitatge i va motivar un total de 30 avisos als bombers, la majoria per inundacions en baixos d’edificis i arbres caiguts.
El recinte de la piscina municipal de la Seu, que va acumular 1,60 metres d’aigua, va quedar clausurat i ahir es desconeixia si podria reobrir en aquesta temporada de bany. El consistori estudiava la possibilitat de fer-ho a finals d’aquesta setmana, malgrat que sense vestidors. Operaris treballaven al matí per drenar la pedra acumulada a la zona de vestidors. La brigada de parcs i jardins retirava arbres i branques caiguts en diversos carrers, mentre bombers van buidar aigua en un supermercat.
Les tempestes van ocasionar també danys en altres punts del Pirineu. A Rialp, una avinguda del riu Sant Antoni va arrossegar una passarel·la per als vianants. L’ajuntament preveu reposar-la. A Aran, un llamp va matar més de 200 ovelles al camí del port de Vielha. Personal del Conselh Generau i ramaders van apartar part dels cadàvers del camí, freqüentat per excursionistes. El Conselh va senyalitzar un trajecte alternatiu i va recomanar evitar la zona més pròxima a la vall de Molières “per eludir l’àrea amb més acumulació de cadàvers”.
La Generalitat va desactivar ahir l’alerta del Pla especial d’emergències per incendis forestals i també la del Procicat per l’onada de calor. Van reobrir els accessos a nou espais naturals restringits des de dissabte, entre els quals el Montsec d’Ares i la Serra del Mont-roig. Cap municipi lleidatà ja no estava als nivells 3 i 4, els de més perill d’incendi forestal.