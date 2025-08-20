SALUT
Nou helicòpter del SEM a Tremp per posar fi a mesos d’absències
La nova concessionària començarà a operar avui al Pirineu. El nou equip no inclou dos mecànics que fins ara estaven a cura de l’aeronau
L’empresa francesa SAF Helicoptères SAS, nova concessionària d’helicòpters medicalitzats del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), es va establir ahir a la base de Tremp, on començarà a cobrir el transport sanitari urgent del Pirineu a partir d’avui. L’aeronau que prestarà aquest servei va aterrar ahir al vespre a l’heliport de la capital del Pallars Jussà, i va rellevar així la firma Elliance, que des del gener passat havia deixat sense helicòpter durant setmanes i fins i tot mesos la base de les comarques de muntanya.
La base de l’helicòpter del SEM a Tremp estava buida des de principis de juliol, tal com havia succeït de forma intermitent en els mesos anteriors. En tots els casos es va deure al fet que Elliance tenia en tallers un dels quatre aparells que presten aquest servei a Catalunya, des de la base del Pallars Jussà i les de Girona, Sabadell i Móra d’Ebre. Aquestes absències reiterades van portar la Generalitat a sancionar l’empresa i a establir un protocol per redistribuir els helicòpters disponibles a Lleida, Sabadell i Girona. Finalment, la mateixa concessionària va demanar ser rellevada d’una part del servei.
SAF Helicoptères es va adjudicar al maig per 13,5 milions els helicòpters del SEM a Tremp i Sabadell durant dos anys. Elliance seguirà al capdavant de les bases de Girona i Móra d’Ebre. Fonts sindicals i personal sanitari van lamentar que la nova concessió exclogui els llocs de dos mecànics que, fins ara, havien estat a cura de l’aeronau a la base del Pallars Jussà.
Un aparell de reserva quan d’altres no puguin volar
La nova adjudicatària disposarà d’un helicòpter de reserva per substituir els de les bases de Tremp i Sabadell quan aquests no puguin volar a causa d’avaries o treballs de manteniment. Així ho van explicar fonts de la Generalitat. Això suposa una important diferència respecte al servei que havia prestat fins ara Elliance, sense recanvi per als quatre aparells que tenia desplegats a Catalunya.
Les absències reiterades de l’helicòpter del SEM des del mes de gener passat van provocar nombroses queixes entre alcaldes i altres càrrecs electes de les comarques del Pirineu. Consideren indispensable el transport aeri medicalitzat en un territori amb una població dispersa i amb nombrosos nuclis de població allunyats de les principals carreteres.A més de redistribuir els helicòpters disponibles cada vegada que en faltava un, el SEM va reforçar el transport sanitari per carretera al Pirineu i va assegurar que el servei estava garantit. Al constatar que la situació es prolongava i que no feien efecte les sancions a l’empresa, obligada per contracte a disposar en tot moment de quatre helicòpters medicalitzats a Catalunya, es va obrir la porta a una nova concessionària. El contracte es va adjudicar sense concurs, per raó d’“imperiosa urgència”.