TRIBUNALS
Denuncien per la via penal que s’han fraccionat els projectes solars d’Alcarràs
Dos pagesos, contra tres càrrecs de la Generalitat i els promotors per estafa, prevaricació i delicte ambiental. Demanen en un altre plet anul·lar les autoritzacions
El projecte dels parcs fotovoltaics de Solaria i Ignis a Alcarràs i la seua línia d’evacuació compartida en aquest terme i als de Lleida, Alcoletge, Seròs i Albatàrrec, han entrat penalment en un plet que se suma a diversos contenciosos contra resolucions del procés i a un altre, més recent, contra els permisos.
Dos pagesos afectats per l’ocupació temporal de terrenys per a la construcció d’aquesta última infraestructura, que està tenint lloc en plena campanya de recol·lecció de la fruita, van presentar ahir una denúncia davant del jutjat de guàrdia de Lleida contra el responsable de Rascon Solar, filial d’Ignis i promotora de la línia, i contra tres càrrecs de la Generalitat, als quals imputen, de manera genèrica i sense individualitzar possibles graus de presumpta comissió en el text de partida, els delictes d’estafa, prevaricació i contra el medi ambient.
Els tres càrrecs són el secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatall; la directora general d’Energia, Assumpta Farran, i la delegada de la conselleria de Territori a Lleida, Josse Terés.
La denúncia afirma que el macroprojecte solar ha estat fraccionat en vuit de menor dimensió, més la línia, amb la intervenció de “desenes d’empreses amb l’única finalitat de sol·licitar autoritzacions parcials i reduïdes, i no una de global”, una cosa que consideren “un frau de llei” que estimen perpetrat amb l’aquiescència de la Generalitat i que, d’altra banda, ha permès activar el tràmit expropiatori. Vinculen el fraccionament a la intenció de vendre per separat cada parc.
Vuit parcs fotovoltaics que ocupen 656 hectàrees
El complex fotovoltaic que estan construint Solaria i Ignis a Alcarràs ocupa una superfície de 656 hectàrees, majoritàriament dins d’una finca de 800 propietat d’un grup agroalimentari. El formen vuit parcs de menor mida, d’entre 60 i 113 hectàrees, denominats Volans Solar 1 i 2, Juno Solar 1 i 2, Rascon Solar, Jilguero Solar, Rabilargo Solar i Rufete Solar. Cap d’aquests no supera els 50 MW (megawatts, milers de quilowatts), la qual cosa posa la tramitació dels vuit en mans de la Generalitat. En cas d’haver estat tramitat el projecte com un únic parc solar, en aquest cas de prop de 400 MW, les autoritzacions haurien d’haver estat tramitades pel Miteco (ministeri de Transició Ecològica). El fraccionament dels projectes, i en comptades ocasions el seu agrupament, ha estat una constant des de l’inici de l’actual fase de desplegament de les energies renovables ja fa gairebé una dècada. En aquest cas es compleix un altre dels trets característics d’aquest procés: les autoritzacions energètiques, ambientals, urbanístiques i de construcció de cada parc, i també les de cada tram de les línies elèctriques d’evacuació, les tramita una empresa diferent. Els representants de Solaria i d’Ignis no van respondre ahir a les consultes d’aquest mitjà.