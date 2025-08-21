Una esllavissada talla la carretera d'Escàs, a Rialp
Els veïns poden entrar i sortir del poble per una altra via
Una esllavissada de roques i pedres ha tallat la carretera d'Escàs, un nucli del municipi de Rialp, al Pallars Sobirà. Un veí del poble ha alertat als Bombers a les 12:52 d'aquest dijous que la via havia quedat intransitable en un punt entre el poble i Rialp. L'esllavissada de roques, pedres i algun arbre s'ha emportat la tanca de seguretat i ha deixat la carretera sense pas.
Els veïns tenen l'opció de sortir i arribar al poble per l'LV-5223 (Sort-Llessui). Ara, s'haurà de veure si la muntanya està ben sanejada o hi ha parts insegures abans de retirar tota la runa.