Porta a porta el 2026
El consell licita el servei de recollida d’escombraries domiciliària per més de 20 milions i preveu aplicar-la a partir del gener. La dificultat en la logística en demorarà la posada en marxa en disset municipis més i la capital, prevista per al segon trimestre de l’any que ve
El consell de les Garrigues ha licitat el servei de recollida d’escombraries porta a porta amb la intenció de posar-lo en marxa el gener de l’any vinent, segons les últimes previsions de l’organisme. A més de la recollida domiciliària, el contracte inclou la compra de camions i la construcció de deixalleries i illes d’emergència, va explicar el president del consell i alcalde de Juneda, Antoni Villas. La inversió ascendeix a més de 20 milions d’euros i les empreses interessades tenen fins al 3 de setembre per presentar les seues ofertes. Segons Villas, la intenció era aplicar la recollida domiciliària el segon semestre d’aquest any, “però ha estat impossible perquè, a més de les qüestions tècniques, és necessari posar en marxa campanyes de conscienciació i desenvolupar tota la logística per a la distribució de cubs”. “S’ha de tenir en compte que cal canviar el parc mòbil, ja que seran necessaris camions més petits per passar per carrers més estrets”, va afegir.
A la recollida de les escombraries porta a porta estan adscrits vint-i-tres municipis de la comarca inclosa la capital, les Borges Blanques. Va ser reticent sota anteriors governs municipals de Junts, però la recolza l’actual consistori liderat per Borges per la República i ERC. En queda fora l’Albagés, que posarà en marxa el seu propi sistema de recollida incorporant la intel·ligència artificial per distingir els residus habilitant quatre illes de reciclatge. No obstant, Villas va assenyalar que podrà incorporar-se posteriorment a la recollida comarcal si decideix fer-ho.
Actualment ja efectuen la recollida porta a porta sis municipis de la comarca: Arbeca, Puiggròs, Juneda, la Floresta, Cervià i la Granadella. La van implantar fa dos anys com a experiència pilot amb molt bons resultats, ja que els percentatges de reciclatge han augmentat sensiblement. Per exemple, a Juneda s’ha passat d’un 30% a més d’un 75%. De fet, els indicadors a la comarca també s’han incrementat fins a superar el 50% i la intenció és reciclar el 80% de les escombraries que es generen.
La recollida d’escombraries la porta actualment a terme l’empresa Jaume Oró, del grup FCC, que seguirà prestant aquest servei fins a l’adjudicació a la nova empresa. Se li ha prolongat el contracte, que havia d’acabar el mes de juny passat. El cost actual per la recollida de brossa supera els 1,2 milions d’euros, tot i que amb la posada en marxa del sistema porta a porta en aquests sis pobles s’ha aconseguit que la fracció orgànica que es porta a l’abocador de Montoliu de Segrià sigui reaprofitable gairebé en la seua totalitat, ja que no necessita gairebé tractament.
Les Borges demana celeritat per implantar-la
L’alcalde de les Borges Blanques, Josep Ramon Farran, va sol·licitar al consell celeritat en la posada en marxa de la recollida domiciliària, ja que l’ajuntament de la capital ja aplica noves taxes a la recollida d’escombraries a partir d’aquest any, ja que comptava que s’apliqués el 2025. D’altra banda, mantenir el servei d’illes de contenidors frena l’augment del percentatge en el reciclatge. Actualment s’arriba a superar el 43% i l’objectiu és superar el 50% i anar incrementant aquest percentatge, tal com reclamen les normatives europees, va indicar l’alcalde de la capital.