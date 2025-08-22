TEMPORADA
Comença la mitja veda de caça, amb només dos dates per abatre tórtores
Feia 4 anys que la seua captura estava prohibida
La mitja veda de caça es va obrir aquest dijous a la demarcació de Lleida amb l’autorització per capturar espècies com el tudó, la guatlla, la graula i l’estornell comú. La principal novetat és que, després de quatre anys, torna a permetre’s la caça de la tórtora eurasiàtica, malgrat que amb limitacions: només el 7 i el de 14 de setembre, en vedats que ho hagin sol·licitat i amb l’obligació de notificar cada captura a través d’una App.
A Lleida, la mitja veda es prolongarà fins a l’11 de setembre, tots els dijous, dissabtes, diumenges i dies festius. En la resta de Catalunya, en canvi, només s’han habilitat quatre jornades (24 i 31 d’agost, i 7 i 14 de setembre). La temporada general de caça s’estendrà fins al 29 de març de l’any que ve, amb el tancament del període del senglar.
El president de la Federació Territorial de Caça a Lleida, Antoni Vilarrubla, va destacar que la jornada d’obertura és “molt esperada pel sector”. Va admetre que el retard respecte a la data habitual del 15 d’agost suposa menys dies d’activitat, tot i que va insistir que els caçadors s’han d’adaptar: “El canvi climàtic modifica la migració de les aus i també ens obliga a canviar-nos.”
Vilarrubla va recordar que, més enllà del calendari oficial, a les comarques de Ponent la pressió d’espècies com el conill obliga a caçar pràcticament tot l’any. Segons va explicar, entre el 80 i el 90% de les captures de conills al pla de Lleida les fan els caçadors, la qual cosa converteix el col·lectiu en un actor clau per evitar danys en els cultius.
Els responsables de la federació confien en un repunt de les llicències després de la caiguda dels últims anys fins a les 7.000.