Detenen dos homes de 20 i 35 anys per quatre robatoris a l'interior de vehicles d'un pàrquing de Mollerussa
Els mossos mantenen la investigació oberta i no descarten més detencions
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Mollerussa han detingut dos homes, de 20 i 35 anys, com a presumptes autors de quatre robatoris amb força a l'interior de vehicles. Els fets van passar a les tres de la matinada de dijous, quan els agents van rebre l'alerta que uns individus estaven forçant uns vehicles a un pàrquing del carrer Indústria.
La policia va localitzar els dos homes amb estris per perpetrar robatoris com tenalles, tornavisos i claus angleses, i van detectar que havien forçat quatre vehicles. Els detinguts, un dels quals amb antecedents, passaran properament a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida. Els mossos mantenen la investigació oberta i no descarten més detencions.